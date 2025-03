In fiamme escavatore e camion di una ditta, nessun dubbio: incendio doloso 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che la scorsa notte ha completamente carbonizzato un camion e un escavatore di proprietà di una ditta edile. Il rogo è avvenuto in via Torregrossa, a Licata. I mezzi pesanti, secondo una prima ricostruzione, erano parcheggiati in quell’area da tempo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e i carabinieri. L’incendio è doloso. Secondo prime informazioni, infatti, sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Al via le indagini dei militari dell’Arma per fare luce sul gesto che sembrerebbe presentare tutte le caratteristiche di una intimidazione.