Esce fuori strada con l’auto e finisce in un burrone: un morto

Incidente lungo la strada che collega Enna a Caltanissetta. Il bilancio è di un uomo. Una Fiat Panda gialla, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ed è precipitata in un burrone. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, che si trovava da solo a bordo del mezzo.

Al momento non sono note le generalità della vittima, che – secondo quanto trapelato – potrebbe essere sprovvista di documenti. Le forze dell’ordine sono impegnate in queste ore per identificarlo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di recupero e gli accertamenti da parte degli investigatori.