Guasto alla Wind a Siculiana, il sindaco presenta reclamo: “la pazienza è finita”

“Cara WIND la pazienza è finita. Dopo diversi giorni la WIND non ha ancora provveduto al ripristino della rete, con gravissimi disagi per la comunità di Siculiana”. Cosi il sindaco Giuseppe Zambito avanza formale reclamo per il guasto della rete mobile Wind che sta determinando all’interno del territorio un’interruzione del servizio stesso con un notevole disagio nei confronti della collettività non solo a livello sociale ma anche economico.

“Chiedo, si legge nel reclamo, di provvedere al ripristino immediato della rete di telefonia comunicando altresì il piano di interventi e i tempi certi per il ripristino della rete”. Il primo cittadino si riserva di adottare idonei provvedimenti in difesa dei siculianesi.