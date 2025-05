In fiamme l’auto di un infermiere licatese, l’incendio è doloso  

Notte di fuoco a Licata. Un incendio è divampato in via Guglielmo La Marca danneggiando l’automobile di proprietà di un infermiere quarantottenne del posto ma in uso al figlio, uno studente di 23 anni.

Nei pressi del veicolo sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.