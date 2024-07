In funzione il nuovo mammografo all’ospedale di Licata, già 60 gli esami eseguiti

Pronti, via! E già eseguite ben sessanta mammografie all’ospedale di Licata lo stesso giorno nel quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha inaugurato il nuovo strumento diagnostico. In occasione del taglio del nastro, per tutta la giornata di ieri, lunedì 29 luglio, il Centro gestionale screening ASP ha indetto un open day di visite gratuite e senza prenotazione grazie al quale sono state eseguite dodici indagini nel corso della mattina e quarantotto nel pomeriggio. Il risultato dimostra come l’implementazione delle potenzialità della radiologia del “San Giacomo d’Altopasso”, con l’introduzione del nuovo mammografo digitale fortemente voluto dal direttore generale Giuseppe Capodieci, abbia di fatto colmato un vuoto assistenziale presso il comprensorio licatese permettendo adesso alle donne di età compresa fra i cinquanta ed i sessantanove anni di non doversi più spostare verso altri centri vicini per effettuare i controlli calendarizzati dello screening oncologico. L’apparecchiatura, in grado di garantire esami diagnostici di alta qualità e definizione, fa della radiologia dell’ospedale di Licata un “Centro di screening di primo livello” ed incrementa le possibilità di ottenere una maggiore e tempestiva identificazione di tumori della mammella in fase precoce, quindi maggiormente “aggredibili” dalle cure con conseguente innalzamento delle possibilità di guarigione.