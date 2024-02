Incendio rifiuti a Licata, domani consiglio comunale aperto

A seguito dell’incendio dei rifiuti presso la ditta Omnia Srl in contrada Piano Bugiades domani mattina è previsto un Consiglio Comunale in seduta aperta, alle ore 10,00 presso l’Aula Capitolare del Convento del Carmine di Licata, per discutere e valutare rischi e interventi volti alla bonifica dell’area e alla salvaguardia della salute dei cittadini.