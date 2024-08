Ladri “visitano” appartamento a Licata, rubati fucili e pistole

Ladri in azione a Licata. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario, sono riusciti ad intrufolarsi in un appartamento e rubare gioielli, quattro pistole e altrettanti fucili regolarmente detenuti. Il furto è avvenuto nei pressi di via Torregrossa. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un quarantacinquenne del posto. Le armi erano detenute regolarmente. L’ipotesi è che i malviventi conoscessero le abitudini dell’uomo e sapessero delle armi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri.