Licata, a fuoco auto e cavi corrente elettrica e telefono: indagini 

Notte di fuoco a Licata dove i vigili del fuoco del locale distaccamento sono stati impegnati diverse ore per spegnere un rogo divampato in via La Mormora. L’incendio, la cui natura è ancora tutta da decifrare, ha interessato un’auto parcheggiata. Le fiamme però si sono propagate anche nelle adiacenze e hanno bruciato i cavi della corrente elettrica e della telefonia. Disagi per i residenti della zona. Al via l’attività investigativa per accertare le cause del rogo.