Licata, auto di un emigrato in fiamme: al via indagini

Auto a fuoco nel piazzale antistante l’ingresso alla spiaggia di Marianello a Licata. Ad andare in fiamme un’Audi SQ5 di proprietà di un ristoratore quarantanovenne emigrato e ritornato in città per le vacanze estive; interessata dalle fiamme anche una Fiat Panda di un quarantasettenne residente in Francia che si trovava posteggiata nelle vicinanze dell’audi. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Accanto una delle auto è stata trovata una bottiglia infiammabile, dunque, trattasi di incendio doloso. I poliziotti del commissariato di Licata stanno indagando sulla vicenda.