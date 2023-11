Licata, camionista accusa improvviso malore e muore sul colpo

Tragedia a Licata per un camionista di 52 anni. L’uomo, di origine campana, aveva appena parcheggiato il mezzo all’interno del deposito di una ditta in contrada Bugiades, quando ha accusato un malore che gli è stato fatale. Vano l’arrivo di un’ambulanza del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e la Polizia. La salma è gia’ stata trasferita presso la camera mortuaria di Marianello in attesa della celebrazione del funerale.