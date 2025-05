Sole e prevenzione: i consigli per esporsi al sole in sicurezza

Con l’arrivo della bella stagione, la nostra pelle viene esposta ai raggi del sole molto più spesso che durante i mesi freddi.L’esposizione al sole, e nello specifico ai raggi solari, è una delle cause principali della comparsa di tumori cutanei. Il mese di maggio, ormai riconosciuto come il mese della prevenzione sul melanoma, si moltiplicano in tutta l’Italia le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione ad opera di ospedali, centri di ricerca e specialisti.

Scongiurare il rischio che un neo apparentemente innocuo possa trasformarsi in un tumore maligno è un’operazione piuttosto semplice, se si adottano alcuni accorgimenti. Le regole più importanti da seguire sono poche ed efficaci: Evitare l’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti, soprattutto nelle stagioni e nelle ore più calde, Utilizzare sempre cappelli e creme solari protettive quando ci si espone al sole, insieme agli occhiali da sole (per prevenire il melanoma uveale)Evitare l’esposizione alle lampade abbronzanti, che emettono raggi ultravioletti artificiali. Altre precauzioni, invece, riguardano la prevenzione secondaria, che mira a diagnosticare e monitorare nei e formazioni sospette, ad esempio sottoponendosi ad una mappatura dei nei.

E’ un tumore in crescita, la fascia colpita soprattutto è quella giovanile. Ne abbiamo parlato con il dermatologo, Carmelo Sgarito.