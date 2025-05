Cerimonia di venerazione delle reliquie del beato Livatino, ecco come cambia il traffico in città

La celebrazione per la venerazione delle reliquie del beato Rosario Angelo Livatino avrà inizio alle ore 18 con la processione dell’urna dalla chiesa di Santa Chiara verso il palco, sistemato in via Livatino, lato valle. Successivamente si svolgerà la Messa; al termine, le reliquie saranno riportate nella chiesa di Santa Chiara, sosterranno nel sagrato per la venerazione dei fedeli, che verrà organizzata e assistita dal personale presente.

I fedeli accederanno alla zona della celebrazione solamente dalla via Pirandello. Le traverse della via Livatino saranno vie di fuga.

I pullman faranno la fermata in via Saetta; sosterranno lungo la via Fanfani, via De Curtis, via Pertini e Nilde Iotti. I fedeli scesi dai pullman saranno indirizzati in via Ciaccio Montalto, via Bufalino per l’accesso all’area della celebrazione dalla via Pirandello, incrocio via Livatino.

Le auto potranno essere parcheggiate in via Pirandello, via Santuario La Lomia e parcheggio padre Gioacchino, all’interno della scuola Don Bosco.

La via Pirandello e la via Giudice Saetta saranno aperte alla circolazione veicolare, mentre la zona circostante la chiesa Santa Chiara sarà interdetta al traffico.

Saranno presenti operatori della Protezione Civile, personale paramedico e mezzi di soccorso.

“Si raccomanda la collaborazione. Confidiamo nella pazienza dei concittadini per un momento storico per la nostra città”, si legge in una nota del Comune di Canicattì.