Pd, il sindaco Cacciatore si candida alla segreteria provinciale del partito

“Ho accettato la proposta di candidatura a Segretario Provinciale del Partito Democratico di Agrigento”, Lo ha annunciato il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, con un post su Facebook.

“Il 9 maggio di ogni anno non possiamo non onorare la memoria di Aldo Moro e Peppino Impastato e mi emoziona in una data tanto significativa annunciare la mia candidatura alla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Agrigento.La mia storia politica, sempre maturata in area di centrosinistra e sempre nel Partito Democratico fin dalla sua fondazione, sempre aperta al dialogo e alla socialità della politica, dice più di quanto potrebbero fare tante parole, continua Cacciatore.

“Mi limito ad assumere il mio primo impegno che è quello di promuovere la partecipazione politica dei giovani, delle donne, di tutti coloro che si sono allontanati dall’attivismo di partito e conto di farlo assieme a ciascuno di voi, superando ogni logica precostituita e ogni schema che troppe volte non ci ha fatto sentire parte della stessa storia.Metto a disposizione della comunità democratica la mia esperienza e la mia competenza ma soprattutto la mia libertà, le mie idee e la mia passione.Ci incontreremo nei prossimi giorni per costruire ciò che oggi sembra difficile ma per nulla impossibile ovvero una comunità di democratici e democratiche che sappia ascoltarsi e cogliere le sfide dei nostri giorni, che nella nostra Provincia sono tante, gravi e complesse. In fondo come diceva Aldo Moro basterebbe guardare «là dove troppo spesso non si guarda e interessarsi di quello che troppo spesso non interessa”, ha concluso il primo cittadino.