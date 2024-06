Licata, fiamme in appartamento: l’intervento dei Vigili del fuoco 

Un incendio si è verificato nella serata di ieri in un appartamento in via Trieste, a Licata.A lanciare l’allarme sono stati gli stessi proprietari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e una squadra arrivata da Agrigento con l’autoscala. I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Per fortuna, non si registrano feriti.