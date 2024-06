Licata, incendio in appartamento: intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura per un incendio divampato questo pomeriggio all’interno di un’abitazione di via Vanvitelli a Licata. Sul posto lanciato l’allarme i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme. Ancora ignote le cause che hanno scatenato l’incendio da cui si è propagato tantissimo fumo. Il timore maggiore a causa della possibile presenza di una bombola a gas. In via Vanvitelli presente anche un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Licata che hanno momentaneamente chiuso al transito l’arteria. Il pericolo è fortunatamente rientrato e non ci sarebbero feriti.