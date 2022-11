Un brutto incidente si è verificato in corso Serrovira, all’altezza dell’incrocio con via Amendola a Licata.

L’occupante del mezzo è rimasto lievemente ferito e trasportato in ambulanza all’ospedale San Giacomo D’Altopasso.

Cause del sinistro in corso di accertamento. Una vettura si è capovolta. Sul posto è confluito un equipaggio dei Carabinieri della Compagnia di Licata.

Notizia in aggiornamento.