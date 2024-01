Licata, la Confraternita di San Girolamo esprime gioia per il ritorno a casa della piccola Liro

Una storia a lieto fine, dove a vincere è stata la Solidarietà. Nei mesi scorsi la Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata aveva scritto una bella storia di fratellanza. Ed è con gioia che il Governatore ha comunicato una ulteriore bella notizia, condivisa con tutti i Confrati licatesi che hanno appreso delle splendide condizioni di salute della piccola Liro, giovanissima etiope, arrivata in Italia per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Come si ricorderà il Governatore, dottor Angelo Gambino, aveva ricevuto la richiesta da uno dei Confratelli, il dottor Pietro Pisciotta, cardiologo che periodicamente svolge missioni in Africa. La giovanissima etiope Liro Waondimu aveva bisogno sostegno economico per affrontare insieme al papà un viaggio della speranza: per subire un delicato intervento presso l’Ospedale del Cuore di Massa Carrara. L’ONG Parma per gli Altri si è mobilitata per trovare i soldi per il lungo viaggio. Il Governatore Gambino dopo aver riunito velocemente il Consiglio di Amministrazione aveva fatto deliberare un contributo per le spese di viaggio.. Le ultime notizie comunicate dal Dottor Pisciotta, che ha seguito questa missione di speranza della piccola bimba etiope sono molto positive.

“Dopo 4 mesi -ha riferito il dottor Pisciotta al Governatore Gambino – un mega intervento chirurgico di ricostruzione completa del cuore fatto dal dr Vitali Pak del centro di cardiochirurgia di Massa, una assistenza prima e post intervento della drssa Nadia Assanta, grazie alla Associazione Un cuore un mondo, all’ impegno economico di tanti amici di Licata e Parma, in primis la Confraternita della Misericordia e le sorelle Salvini, con l’impegno e la costante supervisione di ‘ Parma per gli altri’ e le Suore della Divina Provvidenza di Parma e Addis Abeba e alla comunità Etiope di Parma, la piccola ormai grande Liro ritorna ad abbracciare la mamma e i fratelli”,

Tutti i Confratelli della Misericordia di Licata hanno pregato per la piccolo Liro ed anche sperato che tutto andasse nel migliore dei modi, anche se la strada era in salita.

“ Sentire queste notizie confortanti – ha commentato con gioia il Governatore Angelo Gambino – che ci ha riferito il nostro Confratello Pietro Pisciotta ci riempiono di gioia. A volte un piccolo gesto può servire a salvare una vita umana. Le nostre preghiere e la bravura dei medici e delle equipe che hanno assistito Liro ha reso a lieto fine questa bellissima storia. Ringrazio ancora il CdA della Confraternita e tutti i Confratelli e il Confratello Pietro Pisciotta, medico apprezzato in Italia e all’estero, per aver sollecitato il nostro intervento che è arrivato puntuale, Speriamo che Liro e la sua famiglia possano tornare in Italia, in Sicilia e nella nostra Licata in vacanza”.