Licata, operaio picchiato in strada e rapinato: denunciato 31enne

Ferma per strada un operaio, lo colpisce alla testa con un tirapugni e gli sottrae il cellulare per poi darsi alla fuga che, per fortuna, è durata poco. È successo a Licata, nei pressi di piazza Linares. Un trentenne è stato aggredito e rapinato del cellulare.

L’autore è stato immediatamente individuato e bloccato dai carabinieri della locale Compagnia. Si tratta di un disoccupato trentunenne del posto che adesso dovrà rispondere del reato di rapina. La vittima dell’aggressione è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con ferite alla testa. La prognosi è di dieci giorni.