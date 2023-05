Un peschereccio di Licata ha rischiato di affondare dopo aver cominciato a imbarcare acqua. A bordo vi era l’intero equipaggio. Decisivo è stato l’intervento in mare della Guardia Costiera che è riuscita a mettere in sicurezza l’imbarcazione. Il natante è stato poi trasferito al porto dove è in corso l’alaggio da parte dei Vigili del Fuoco.