“Siamo tutte antifasciste”, imbrattato monumento alla Villa Elena di Licata

“Siamo tutte antifasciste, con le e (ə) capovolte“. È questo il messaggio comparso questa mattina sul monumento posizionato all’ingresso della Villa comunale Regina Elena di Licata. La scritta, realizzata con vernice rossa, è apparsa questa mattina in concomitanza con il 25 Aprile giorno in cui ricorre la Liberazione. Gli autori (o le autrici) dell’imbrattamento potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza attivate quale che tempo fa all’interno del parco cittadino. Al via le indagini.