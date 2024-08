Licata, rubati mille euro da un negozio che vende liquori: indagini 

Furto a Licata. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare all’interno di un’attività che commercializza liquori in via De Pasquali. I ladri, dopo aver forzato la saracinesca, hanno rubato mille euro in contanti che si trovavano custoditi all’interno della cassa. A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei responsabili.