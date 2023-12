Licata, scappa al posto di blocco e viene trovato in possesso di crack: denunciato

Un ventiseienne di Licata è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per il rifiuto di sottoporsi al test dell’alcol. Il giovane, alla guida di una Alfa Romeo Giulietta, non si sarebbe fermato al posto di blocco degli agenti di polizia accelerando la corsa nel tentativo di dileguarsi.

I poliziotti, dopo una breve attività di ricerca, lo hanno immediatamente individuato e bloccato. Sottoposto a perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso di 13 grammi di crack e inoltre si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Per questo motivo è scattata la denuncia nei suoi confronti.