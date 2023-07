Licata, secondo nido di caretta caretta sulla spiaggia del Pisciotto

A distanza di appena una settimana dal primo ritrovamento, il Wwf ha individuato un secondo nido di “Caretta Caretta” sulla spiaggia del Pisciotto a Licata. Ad appena 20 metri di distanza dal primo, proprio ieri un’altra tartaruga ha depositato le proprie uova.

“Oggi – scrive il Wwf Sicilia Area Mediterranea Odv su Facebook -giornata da non dimenticare: la spiaggia Pisciotto di Licata baciata da mamma tartaruga Caretta Caretta, per la seconda volta a distanza di una settimana, ci lascia in custodia il proprio tesoretto. Ora ci sono due nidi distanti l’uno dall’altro appena 20 metri e noi volontari faremo in modo di custodire al meglio e assicurarci che tutte le creature che nasceranno possano prendere il mare per iniziare la loro vita”.