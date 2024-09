Licata, tentò di bruciare la finestra di un’abitazione: identificato 31enne

Gli agenti del commissariato di Licata hanno identificato l’autore del tentato incendio avvenuto lo scorso 1 settembre in via Gela. Si tratta di un 31enne del posto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe provato ad appiccare le fiamme agli infissi non riuscendoci. I poliziotti, intervenuti sul posto, sequestrarono una bottiglietta con del liquido infiammabile e alcuni pezzi di carta. La successiva attività investigativa ha permesso di risalire all’autore. Non sono però ancora chiari i motivi del gesto.