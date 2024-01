Licata, violenta rissa in pieno centro: l’intervento di Polizia e Carabinieri

Una violenta lite si è verificata in pieno centro a Licata, in via Bucceri. Pare che la lite sia sfociata all’interno di un nuclo familiare e ci sono dei feriti che sono stati trasferiti all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Lanciato l’Sos sul luogo oltre i sanitari del 118 sono giunti le volanti della Polizia e i Carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.