Motocross sulla spiaggia di Mollarella, due denunce 

Intervento congiunto delle forze dell’ordine, nel pomeriggio di ieri, sulla spiaggia di Mollarella a Licata in seguito ad una segnalazione della Guardia Costiera che indicava la presenza di alcune motocross sulla battigia. I poliziotti del commissariato di Licata hanno identificato due persone, un uomo e una donna, che sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica per aver messo in pericolo l’incolumità delle persone. La moto, priva di targa, è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni.