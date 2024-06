“Perseguita ex moglie e suoceri”, arrestato 45enne licatese

Non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio cominciando a perseguitare sia l’ex moglie che i suoceri. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato un quarantacinquenne del posto per i reati di stalking, estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Agrigento.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. I fatti sono recenti. Secondo quanto ricostruito, il 45enne non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale con la donna. Per questo motivo avrebbe preso di mira non soltanto l’ex moglie ma anche i suoi genitori, vittime di atti persecutori.