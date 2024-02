Ritardo negli indennizzi Enimed, Marineria di Licata in stato di agitazione 

Marineria di Licata in stato di agitazione per i ritardi nel mancato ricevimento degli indennizzi che Enimed deve corrispondere come misure compensative agli armatori ed ai loro equipaggi, per l’ estrazione di gas dai giacimenti Argo e Cassiopea, situati in prossimità della fascia costiera licatese.

Gli operatori del settore lamentano l’ ennesimo ritardo dovuto alle lungaggini burocratiche. Non è escluso che nei prossimi giorni saranno intraprese azioni dimostrative simboliche volte a sollecitare il pagamento delle somme spettanti, i cui tempi di liquidazione, inizialmente fissati alla fine dell’estate scorsa, sono stati sistematicamente rinviati.