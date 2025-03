Svaligiano casa di anziana spacciandosi per amici della figlia, rubati 15 mila euro tra soldi e gioielli

Prendono di mira un’anziana, si spacciano per amici della figlia e mentre uno dei due balordi la intratteneva l’altro le svaligiava casa. Colpo grosso in un’abitazione nel centro di Licata. Due malviventi sono entrati in azione senza farsi alcuno scrupolo, raggirando e derubando una 86enne. Il bottino, tra soldi e gioielli, ammonterebbe a circa 15 mila euro.

Soltanto in un secondo momento la signora ha capito che quei due balordi non fossero amici della figlia. Al via le indagini della polizia che stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Appena ventiquattro ore prima, sempre a Licata, una settantenne era stata derubata in casa. La donna, uscita per una passeggiata, ha fatto la scoperta una volta fatto rientro.