Trasportavano 32 grammi di eroina, tre arresti a Licata

Si trovavano sul bus lungo la tratta Palermo – Agrigento in mezzo a tanti altri pendolari. Non erano però “normali” viaggiatori, perché durante un controllo avvenuto a Licata da parte della Guardia di finanza e degli agenti del locale commissariato, due licatesi e un marocchino tutti quarantenni, sono stati bloccati e controllati: addosso nascondevano 32 grammi di eroina, divisa in tre involucri. Sostanza stupefacente che nei prossimi giorni sarà sottoposta come di consueto ad analisi. E’ immediatamente scattato l’arresto e i tre sono adesso ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.