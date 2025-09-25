Palermo

Aggredito e accoltellato nei pressi della stazione: 53enne in ospedale

L'uomo è stato colpito al torace ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 A Palermo un uomo di 53 anni, di nazionalità cinese, mentre camminava nei pressi della stazione, è stato avvicinato da un aggressore che, senza esitazione, lo ha colpito con una coltellata al torace. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Agli agenti di polizia che lo hanno interrogato, l’uomo ha raccontato di non conoscere il suo aggressore, ipotizzando che il movente fosse una rapina. Dopo il fendente, il malvivente si è dileguato, lasciando dietro di sé una scia di paura. Al via le indagini.

