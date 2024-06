Auto si ribalta a Palermo, due giovani feriti

Incidente stradale la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti a Palermo: una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che ha eseguito i rilievi.