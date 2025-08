Insulta poliziotti intervenuti per un incidente stradale a San Leone, denunciato 

“Non sapete lavorare”, “Non sapete chi sono io”. Sarebbero state queste le frasi pronunciate da un agrigentino all’indirizzo di alcuni poliziotti delle Volanti intervenuti nella serata di sabato in una traversa di viale delle Dune in seguito ad un incidente. L’uomo, visibilmente ubriaco, avrebbe cominciato a insultare gli agenti “rimproverandoli” di non sapere lavorare e di non occuparsi del suo caso.

L’agrigentino, infatti, chiedeva conto del furto della sua automobile, una Alfa Giulietta. I poliziotti, che erano intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti anche una sanzione amministrativa per ubriachezza.