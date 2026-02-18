Palermo

In casa aveva un vero e proprio arsenale, arrestato 52enne

Trovati due revolver a tamburo di cui uno senza matricola, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 26 munizioni calibro 38 e 5 calibro 7,65, due katane affilate e una balestra

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

 In casa aveva un vero e proprio arsenale. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù hanno arrestato un pluripregiudicato di 52 anni di Castelbuono per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. I movimenti sospetti dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei militari che hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

Nella sua abitazione sono stati trovati due revolver a tamburo di cui uno senza matricola, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 26 munizioni calibro 38 e 5 calibro 7,65, due katane affilate e una balestra. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e il 52enne è stato condotto in carcere. Tutte le armi sono state sequestrate per i successivi accertamenti.

