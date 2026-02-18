PRIMO PIANO

Precipita in una scarpata di 10 metri, grave 21 enne

Difficili le operazioni di soccorso per i vigili del fuoco che si sono dovuti calare in un punto impervio a dieci metri di altezza

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute d’urgenza nella serata di ieri in via Sant’Ignazio di Loyola a Santa Flavia per soccorrere un ragazzo di 21 anni precipitato in una scarpata per circa dieci metri finendo in un punto impervio.
Con non poche difficoltà il giovane è stato messo in salvo dai Vigili del fuoco e dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato trasferito in codice rosso in ospedale per mezzo di un elisoccorso.

