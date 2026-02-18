Trapani

Si finge carabiniere e tenta di truffare anziano, denunciato

Era riuscito a convincere l'anziano a effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro, ma di fronte alla richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro si e' insospettito

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Un sms segnalava movimenti sospetti sul suo conto bancario: era l’inizio di una truffa per un 78 enne di Salemi, nel Trapanese, che ha ricevuto immediatamente dopo il messaggio la telefonata un sedicente maresciallo dei carabinieri. Quest’ultimo lo avvisava di una truffa bancaria in atto sul suo conto e lo invitava a trasferirli su un conto bancario sicuro da lui indicato, rassicurandolo che gli sarebbero stati restituiti tramite assegno circolare.

Il truffatore era un 42enne pugliese, che aveva clonato il numero telefonico di una caserma dei carabinieri rendendo ancora piu’ credibile la richiesta avanzata: era riuscito a convincere l’anziano a effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro, ma di fronte alla richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro si e’ insospettito e senza interrompere la chiamata telefonica e’ corso presso il locale comando dei carabinieri veri. I militari sono riusciti a bloccare le transazioni finanziarie gia’ avviate e a identificare il presunto autore del reato, che e’ stato denunciato. Il suo conto corrente e’ stato sequestrato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Truffa sui fondi europei per l’agricoltura, Corte dei conti condanna funzionario e imprenditore
Grotte

Riapre il cineteatro “Antonio Liotta” a Grotte, il sindaco: “emozione forte”
PRIMO PIANO

Precipita in una scarpata di 10 metri, grave 21 enne
Naro

Corruzione per la cittadinanza italiana, tre vigili urbani indagati: “Estranei ai fatti”
Enna

Mafia, sequestrato mezzo milione di euro ad un capodecina della famiglia di Enna
Apertura

Corruzione, arrestato il deputato regionale Michele Mancuso 
banner italpress istituzionale banner italpress tv