Si finge carabiniere e tenta di truffare anziano, denunciato

Un sms segnalava movimenti sospetti sul suo conto bancario: era l’inizio di una truffa per un 78 enne di Salemi, nel Trapanese, che ha ricevuto immediatamente dopo il messaggio la telefonata un sedicente maresciallo dei carabinieri. Quest’ultimo lo avvisava di una truffa bancaria in atto sul suo conto e lo invitava a trasferirli su un conto bancario sicuro da lui indicato, rassicurandolo che gli sarebbero stati restituiti tramite assegno circolare.

Il truffatore era un 42enne pugliese, che aveva clonato il numero telefonico di una caserma dei carabinieri rendendo ancora piu’ credibile la richiesta avanzata: era riuscito a convincere l’anziano a effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro, ma di fronte alla richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro si e’ insospettito e senza interrompere la chiamata telefonica e’ corso presso il locale comando dei carabinieri veri. I militari sono riusciti a bloccare le transazioni finanziarie gia’ avviate e a identificare il presunto autore del reato, che e’ stato denunciato. Il suo conto corrente e’ stato sequestrato.