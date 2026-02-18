Riapre il cineteatro “Antonio Liotta” a Grotte, il sindaco: “emozione forte”

Verrà riaperto a Grotte il 21 febbraio 2026, alle ore 18.00 il Cineteatro “Antonio Liotta” , un luogo protagonista ricco di storia e tradizione.

“La riapertura rappresenta un momento di straordinaria vitalità per la nostra comunità. Oggi la presenza di un luogo culturale così importante non può che fare rifiorire il desiderio di fare bellezza, di costruire nuove idee, di sviluppare i talenti dei nostri ragazzi.

Un paese è vivo se in esso germoglia la cultura. L’emozione è forte, sottolinea il primo cittadino Alfonso Provvidenza, lungaggini burocratiche e tecniche ci hanno a volte reso cupi, ma non ci siamo scoraggiati. Ora ci siamo, anche questa è fatta. Ringrazio la mia meravigliosa squadra, un piccolo team di assessori, funzionari, tecnici e operai disponibili in ogni momento e pronti a risolvere ogni piccolo o grande problema”, ha concluso Provvidenza.