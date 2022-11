Incendio in un edificio: in azione pompieri

Un incendio è divampato in alcuni magazzini di un palazzo in via Lodato a Palermo nei pressi dell’ospedale Civico.

Stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza le struttura e gli immobili vicini. Non si conosce ancora cosa abbia provocato il rogo. Stanno intervenendo anche gli agenti di polizia e i sanitati del 118. Qualcuno ha detto che in alcuni magazzini coinvolti nel rogo aveva trovato rifugio un senzatetto.

Ma al momento le ricerche dei vigili del fuoco non hanno dato alcun esito.