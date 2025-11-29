Incidenti mortali sulla Palermo-Sciacca, Catanzaro: “il governo non stia a guardare”

“La Strada Statale Palermo–Sciacca continua a mietere vittime, trasformandosi in una vera e propria emergenza che non può più essere ignorata”. E’ con questo intervento che il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, dice la sua sul tema della sicurezza stradale nel giorno in cui c’è stato un nuovo incidente che ha provocato la morte di due persone, ennesima tragedia dopo quella di alcuni giorni fa che ha messo fine alla vita di un giovane.

“Gli incidenti mortali degli ultimi giorni – dice Catanzaro – ci impongono di accendere i riflettori sui motivi di questa lunga scia di sangue che tocca le coscienze di tutti noi e quelle di studenti, lavoratori e pendolari costretti quotidianamente a percorrere un’arteria che collega l’entroterra palermitano con le province di Trapani e Agrigento”.

“Non si tratta di episodi isolati, ma di una criticità strutturale che richiede interventi immediati e concreti. È indispensabile – continua Catanzaro – un confronto serio con l’ente gestore per individuare e risolvere le problematiche di sicurezza, limitando al massimo i pericoli e avviando una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti per ridurre la velocità e adottare comportamenti responsabili. La Regione Siciliana non può restare spettatrice. È necessario che si faccia carico di una valutazione complessiva sulla pericolosità dell’intera arteria, da Palermo fino a Sciacca, e che definisca un piano organico di interventi. La sicurezza dei cittadini – conclude -deve essere una priorità assoluta: non bastano parole di circostanza, occorrono scelte coraggiose e investimenti mirati per trasformare una strada oggi percepita come trappola mortale in un’infrastruttura moderna e sicura”.