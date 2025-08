Investita da camion mentre attraversa la strada: morta 67enne

Incidente mortale in via Messina Marine a Palermo davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. La vittima è una donna di 67 anni, Giuseppa Pieri, originaria di Montemaggiore Belsito, nel palermitano.

La donna è morta dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava la strada. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e lo stesso autista del mezzo pesante. In pochi minuti il traffico in zona è andato in tilt.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che effettuato i rilievi nel tentativo di chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, Giuseppa Pieri era appena uscita dal Buccheri La Ferla. Stava attraversando la strada quando il camion non l’avrebbe visto finendo per arrotarla provocandone la morte sul colpo. Il conducente del mezzo pesante ha subito allertato i soccorsi. La donna è rimasta sotto le ruote del tir, rimanendo incastrato. I Vigili del fuoco hanno dovuti sollevare il mezzo pesante con una gru per riuscire a estrarre il cadavere della signora.