Elezioni ex Province, i giochi sono fatti: chi vince tra Castellino e Pendolino?

Oltre il 95% tra sindaci e consiglieri comunali della provincia di Agrigento ha votato per eleggere il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio del Libero Consorzio comunale formato da 12 membri. Hanno votato alle ore 21,00 ben 562 dei 584 elettori.

Entrambi i due candidati hanno espresso il loro voto in orari diversi: Giuseppe Pendolino, Sindaco del Comune di Aragona ha votato questa mattina intorno alle ore 9.00 e Stefano Castellino, attuale Sindaco di Palma di Montechiaro, ha votato in tarda serata alle ore 20.30. L’elezione del nuovo Presidente del Libero Consorzio comunale e’, senza dubbio, una elezione molto attesa per il profondo significato politico dopo circa 13 anni di commissariamento a seguito della Legge Delrio che ha istituito nella ex Provincia

una elezione di secondo livello a suffragio ristretto.

Con la legge regionale del 4 agosto 2015 sono stati, successivamente, istituiti i Liberi Consorzi Comunali e le città metropolitane. Sono, infatti, tre gli organi rappresentativi di riferimento : il Presidente del Libero Consorzio Comunale, il Consiglio del Libero Consorzio Comunale composto n. 12 componenti ed in ultimo, l’Assemblea del Libero Consorzio Comunale, composta dai Sindaci appartenenti al Libero Consorzio comunale di Agrigento. Le operazioni di scrutinio elettorale sarà effettuato domani mattina alle ore 8.00.

