Serie D, il Favara cade al “Granillo” con la Reggina: playout ad un passo 

Non riesce l’impresa al CastrumFavara che cade al “Granillo” contro la vicecapolista Reggina. Gli amaranto rifilano un secco 3-1 agli agrigentini e conquistano la decima vittoria consecutiva. Devastante il primo tempo per i padroni di casa che archiviano la pratica con il tris siglato da Ragusa (9º), Barranco (19º) e Barillà (21º). Il gol della bandiera per il Favara porta la firma di Traorè al 51º. Bisognerà aspettare gli ultimi novanta minuti per conoscere il destino dei gialloblù che possono ancora evitare i playout. Per farlo servirà vincere obbligatoriamente contro il Sant’Agata (penultima) e sperare che l’Enna perda contro il Pompei. In caso contrario sarà spareggio playout per evitare la retrocessione.