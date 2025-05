Lite con colpi di pistola: al via le indagini

Colpi di pistola in via Barone della Scala a Palermo. Nel corso di una lite uno dei contendenti ha estratto una pistola e ha fatto fuoco in aria. I carabinieri indagano su quanto successo giovedì pomeriggio nella piccola traversa in via Villagrazia. Due uomini avrebbero litigato non lontano dalla chiesa Sacro cuore. I militari del Nucleo radiomobile sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni cittadini che segnalavano al 112 di aver sentito qualcuno urlare e poi esplodere uno o più colpi di pistola. In pochi minuti sono arrivate le auto dei carabinieri e un’ambulanza del 118. Al vaglio le immagini riprese telecamere installate in zona e il racconto di alcuni residenti.