Il quartiere Bellavista nel degrado, insorge l’opposizione: “l’amministrazione è assente”

“Dove dovrebbero giocare i bambini c’è uno scenario che ricorda più un dopoguerra che un parco pubblico”. Così i consiglieri comunali di opposizione Ersini, Traina, Di Francesco e Nuara del Comune di Porto Empedocle intervengono duramente sulle condizioni di abbandono in cui versa il quartiere Bellavista, in uno stato di totale degrado, con giochi rotti, rifiuti sparsi e vegetazione incolta, denunciando una situazione che definiscono “intollerabile e ormai sotto gli occhi di tutti”.

Attraverso un’interrogazione scritta rivolta all’amministrazione comunale, i consiglieri hanno chiesto un crono-programma dettagliato per gli interventi di pulizia, sfalcio e svernamento delle aree pubbliche, con particolare riferimento alla stagione estiva alle porte. La risposta ottenuta – spiegano – è stata del tutto insoddisfacente, “vagamente interlocutoria, senza date né impegni concreti”.

Non meno grave è la situazione della carreggiata stradale, dove da anni una buca in mezzo alla strada rappresenta un pericolo costante, mai risanato nonostante le segnalazioni. “L’erba cresce indisturbata e nessuno interviene. Serve un intervento urgente di ripristino e asfaltatura”.

“Ancora una volta – concludono i consiglieri – questa amministrazione si dimostra assente, incapace di ascoltare e agire. I cittadini di Bellavista meritano rispetto e interventi immediati, non risposte approssimative”.