Maltempo, statale 118 chiusa al traffico a Corleone

A causa delle forti piogge che hanno portato sul piano viabile fango e detriti, la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 28, in località Corleone, in provincia di Palermo. Sul posto sono presenti le squadre Anas per le operazioni di pulizia del piano viabile e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Lo rende noto l’Anas.