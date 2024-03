Nasconde pistola con matricola abrasa nel negozio, arrestato barbiere

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio, hanno effettuato una serie di verifiche nei quartieri Brancaccio e Sperone.Nel corso delle operazioni, hanno eseguito una perquisizione presso un barbiere allo Sperone, il proprietario, un 50enne, palermitano, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra.

L’indagato è stato trovato in possesso di una pistola marca Beretta, calibro 7.65, con matricola abrasa, completa di serbatoio e relativo munizionamento, nascosta all’interno di un soppalco nel bagno del negozio. L’arma ed il munizionamento sono stati repertati e sequestrati e verranno inviate al RIS – Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state utilizzate per la commissione di altri reati. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.