Incidente a Villabate in via Giulio Cesare. Una giovane a bordo di una Fiat Panda, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. La ragazza è stata portata in ospedale al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la donna dall’auto e affidarla ai sanitari del 118. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.