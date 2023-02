Pesce non tracciato in un vivaio, sequestri e multe

I militari della Capitaneria di porto e i veterinari del’Asp hanno sequestrato oltre 300 chili tra vongole, cozze e crostacei in un vivaio a Palermo. Nel corso dei controlli sono emerse irregolarità nella documentazione che ne attesta la tracciabilità del prodotto. Sono stati sequestrati 160 chi di mitili e 175 chili di gambero rosso congelato ed elevata una multa di 1.500 euro. Il prodotto sequestrato è stato dichiarato dai medici veterinari dell’Asp di PALERMO, non idoneo al consumo umano e pertanto avviato alla distruzione presso ditta specializzata. Altri controlli sono stati eseguiti nei confronti di commercianti ambulanti e sono stati sequestrati 145 chili di pesce che dichiarato idoneo al consumo è stato dato in beneficienza al banco alimentare.