Pistola, munizioni e 20 chili di hashish in auto: cinque arresti

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato 5 giovani tra i 20 e i 27 anni e un 30enne palermitano, accusati a vario titolo di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, nonché di detenzione illegale di arma da fuoco. Quattro degli indagati sono stati notati a bordo di due autovetture, in una zona di isolata, mentre trasferivano alcune buste da un veicolo all’altro.

I militari hanno deciso di procedere al loro controllo, intimando l’alt alle due auto, una delle quali è fuggita a tutta velocità lanciandosi in una corsa sfrenata lungo la strada provinciale 127, interrotta solo grazie all’ intervento di un’altra pattuglia, che è riuscita a bloccare la fuga del malvivente alla guida. Nell’auto sono stati trovati 20 chili di hashish e diverse migliaia di euro in banconote. È stato rintracciato un complice dei quattro, che aveva una pistola Beretta 92 S calibro 9×21 con due caricatori e 18 munizioni. Anche lui è stato arrestato. Il gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e ha disposto per i cinque la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.