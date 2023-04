Ricordato il carabiniere Orazio Costantino, medaglia d’oro al valore

Ieri ricorreva il 54° anniversario della morte del Carabiniere Scelto Orazio Costantino nato nel 1931 a Castroreale Terme (ME), Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, ucciso mentre, in servizio, fronteggiava due estorsori.

Nel pomeriggio, a Casteldaccia, presso la cui Stazione Carabinieri il Car. Sc. Costantino prestava servizio, si è svolta una cerimonia di commemorazione alla presenza del Comandante del Gruppo Carabinieri Monreale, Ten. Col. Giulio Modesti, del Comandante della Compagnia di Bagheria, Cap. Francesco Battaglia, del Cappellano Militare Don Salvatore Falzone, del Sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto e dei familiari del caduto, che ha visto la deposizione di una corona di alloro in Contrada Fiorilli, luogo dell’uccisione del militare.

Per il gesto eroico compiuto al costo della vita, gli venne tributata la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con la seguente motivazione:

“Addetto a squadra investigativa, già più volte distintosi in brillanti, coraggiose operazioni di servizio, partecipava volontariamente a rischiosa azione di appiattamento – su terreno impervio – per l’identificazione e l’arresto degli autori di tentata estorsione mediante lettera minatoria. Dopo dodici ore di snervante attesa, venutosi a trovare a diretto contatto con individuo che, armato di fucile da caccia, si accingeva a raccogliere il piego simulante la somma richiesta, con estrema decisione e cosciente sprezzo del pericolo, lo affrontava con l’arma in dotazione spianata al fine di impedirgli ogni possibilità di fuga. Raggiunto in pieno petto da micidiale scarica di pallettoni repentinamente esplosa dal malvivente, trovava la forza di reagire – seppur invano – con il fuoco del proprio moschetto finché, stremato dalle mortali ferite, si abbatteva al suolo. Domato nel corpo ma non nello spirito, prima di esalare l’ultimo respiro forniva ai commilitoni informazioni determinanti per la identificazione del reo. Luminoso esempio di sublime coraggio, attaccamento al dovere fino al supremo sacrificio ed elette virtù militari. Contrada Fiorilli, Agro di Casteldaccia (Palermo), 27 aprile 1969.”